Nostalgisch Cultuurcafé voor ouderen in Hoofddorp

HOOFDDORP - Live jazzy folk-muziek, een documentaire over Toots Thielemans en een lezing over Haarlemmermeer in de Tweede Wereldoorlog. Het komt de komende maanden allemaal voorbij tijdens het Nostalgisch Cultuurcafé in het Duyckercafé.

Door Wessel Mekking - 30-1-2017, 18:58 (Update 30-1-2017, 18:58)

Pier K, poppodium Duycker en Amstelring Dagbesteding hebben de handen ineen geslagen om elke eerste woensdag van de maand in het café iets op poten te zetten voor ouderen. Mara van Limbeek, programmacoördinator van Amstelring Dagbesteding, nam het initiatief om activiteiten voor senioren die uit willen gaan te organiseren. Vorig jaar werd in het Duyckercafé al het Try-Oud-café gehouden. Het Nostalgisch Cultuurcafé, waarbij ook jongeren welkom zijn, is daar de opvolger van.

Voor medeorganisator en Duycker-programmeur Onno Blom is het initiatief een succes als de komende maanden een vaste kern van bezoekers wordt opgebouwd. Helemaal mooi zou zijn als ouderen met ideeën komen voor de edities van na de zomer of deze zelf gaan organiseren.

Woensdag om 14 uur is de aftrap van het Nostalgisch Cultuurcafé met een rondleiding achter de schermen van Het Cultuurgebouw. Daarna treedt het akoestische jazzy folk-kwartet Madelief en de Brandnetels op. Deelname aan de rondleiding en het concert zijn gratis en aanmelden hoeft niet.

Op woensdag 1 maart wordt ’Toots Thielemans, l’incroyable destin d’un ketje de Bruxelles’ vertoond. Na deze documentaire over de beroemde mondharmonicaspeler klinkt livemuziek en kunnen bezoekers genieten van een wijnproeverij.

Het Nostalgisch Cultuurcafé van woensdag 5 april is buiten. Door middel van een fotografie- en schildercursus bekijken de deelnemers de natuur rondom het centrum van Hoofddorp. Tijdens deze lenteroute worden ze verrast met livemuziek.

Op 3 mei verzorgt Historisch Museum Haarlemmermeer een lezing over Haarlemmermeer in de Tweede Wereldoorlog. Op 7 juni staat een cineconcert met livemuziek van de Duycker Familieband op het programma.