Kunst én commercie samen in Cultuurgebouw

Ontwerp Roger Polman Het nieuwe logo.

HOOFDDORP - Er komen meer commerciële activiteiten in Het Cultuurgebouw. Dat is althans de visie die in de meerjarenbegroting voor 2017-2020 wordt uitgedragen door de Haarlemmermeerse cultuurtempel.

Door Richard Walraven - 30-1-2017, 18:34 (Update 30-1-2017, 18:34)

Het beleidsplan draagt als titel: ’Het Cultuurgebouw - ook van jou’. De insteek is om zoveel mogelijk inwoners van de poldergemeente in aanraking te brengen met een ’breed spectrum aan kunst, cultuur en kennis in een open en uitnodigende omgeving’.

Dat Het Cultuurgebouw de deuren wijd openzet voor de polderbewoners wordt duidelijk bij de ambitie om...