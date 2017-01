Douane pakt vader en dochter met 111.000 euro en tientallen creditcards

SCHIPHOL - Een vader en dochter zijn onlangs tegen de lamp gelopen op Schiphol. Zij hadden ontzettend veel contanten in hun koffer. Dat maakte de douane maandag bekend.

Door Leander Mascini - 30-1-2017, 11:54 (Update 30-1-2017, 11:54)

Het tweetal liep tegen de lamp bij de bagagecontrole. Daar werd namelijk ontzettend veel geld gevonden. De man vervoerde bijna 100.000 euro cash in zijn koffer. Zijn dochter had voor ruim 11.000 euro aan contanten in haar bagage. Daarnaast had zij tientallen creditcards en uitleesapparatuur mee op reis genomen.

De reizigers zijn overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.