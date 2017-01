Essen leggen massaal ’t loodje

HAARLEMMERMEER - In de bossen van recreatiegebieden als de Groene Weelde en Boseilanden komt op uitgebreide schaal een ernstige bomenziekte voor, de ’essentaksterfte’. Dit is een schimmelziekte die landelijk huishoudt en op den duur bijna alle essen fataal zal worden.

Door Hein Flach - 30-1-2017, 9:36 (Update 30-1-2017, 9:36)

Vooral recreatiegebieden Groene Weelde en Boseilanden aangetast

Al sinds 2010 komen uit de Nederlandse bossen berichten over stervende essen op uitgebreide schaal. Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel, waarvan de sporen zich door de lucht verspreiden. De schimmel zorgt ervoor dat de boom takken en bladeren verliest en verzwakt.

De eerste symptomen bestaan uit bladvlekken, gevolgd door verkleuring van de nerven en afsterven van geïnfecteerde blad. Als de aantasting doorzet, gaan de bomen dood. De ziekte is vanuit Oost-Europa komen aanwaaien en komt in heel Europa voor. Er bestaat geen behandeling die de boom kan genezen. Uiteindelijk bezwijken zelfs bomen die in de kracht van hun leven zijn aan de schimmel.

In het Amsterdamse Bos zal bijna een vijfde van het bos sterven, zo is de verwachting, omdat daar vanaf de jaren dertig veel essen zijn aangeplant. De kap van de eerste vijfhonderd grote bomen is daar inmiddels begonnen, uit veiligheidsoverwegingen omdat grote takken zomaar uit de bomen kunnen vallen.

In de Groene Weelde en de Boseilanden zijn hele plantvakken aangetast, laat een woordvoerder van het beherende recreatieschap Spaarnwoude weten. ,,Het speelt al een tijd, en het gaat om enkele duizenden essen.’’ Er zijn er al een heleboel weggehaald. Die worden vervangen door andere bomen.

Elders in de gemeente speelt het probleem minder, blijkt uit navraag. In het Haarlemmermeerse Bos bijvoorbeeld, waar de boswachter van de gemeente werkzaam is, is wel enige last van de essentakziekte, maar in zeer geringe mate, zegt een woordvoerder namens de gemeente.

,,De toestand in Amsterdam is in Haarlemmermeer niet aan de orde. Het probleem is hier zo klein dat we niet in actie hoeven te komen, oftewel we hoeven geen zieke bomen weg te halen om bijvoorbeeld redenen van veiligheid. We volgen hiermee het advies van de universiteit van Wageningen. We houden onze essen wel goed in de gaten.’’ Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van Venneperhout bij Nieuw-Vennep. Louwra Postma, boswachter regio Gooi-Kennemerland, meldt dat ook daar het probleem niet of nauwelijks speelt.