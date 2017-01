Peuters Haarlemmermeer vermaken zich met cultuur

Foto United Photos/remco van der Kruis Dansles tijdens de workshop ’Mini Stars’ tijdens het Peuterfestival.

HOOFDDORP - Kinderen zo vroeg mogelijk met cultuur in aanraking brengen, zodat ze er een leven lang plezier aan kunnen beleven. Dat is een van de belangrijkste doelstellingen van het Peuterfestival, waarvan de zesde editie dit weekeinde werd gehouden in het Cultuurgebouw. Met theater en creatieve activiteiten als dans, muziek en schilderen was er voor de Haarlemmermeerse peuters van alles te beleven.

Door Paul Lipsstadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 29-1-2017, 21:40 (Update 29-1-2017, 21:40)

Wie de Passage van het Cultuurgebouw binnenwandelt ziet direct een aantal ’tipi’s’, indianententen waarin prentenboeken kunnen worden gelezen. Voor het...