Nooit te oud om te zingen op festival Dialoog in Muziek

Foto United Photos/Rob van Wieringen Zanggroep Experiment is een van de tien koren die zondagmiddag optreden tijdens Dialoog in Muziek.

HOOFDDORP - Dat je nooit te oud bent om te zingen, bewijst een negentig jaar oude vrouw van het Ouderenkoor Meerwaarde uit Hoofddorp tijdens het optreden op zondagmiddag.

Door Annemieke Windt stadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 29-1-2017, 17:31 (Update 29-1-2017, 17:34)

Ze is een van de oudste leden van het koor en ze straalt van plezier. af. Ze swingt op de muziek en zingt uit volle borst.

Het ouderenkoor was een van de tien koren die aantraden tijdens de 21e editie van het festival Dialoog in Muziek in de Marktpleinkerk. Er stonden elf koren op het programma maar volgens coördinator Rien Wattel had de griep dusdanig hard toegeslagen in Vijfhuizen dat het koor Hosanna moest afzeggen.

De wereld van de zangkoren kent haar eigen dynamiek, blijkt alleen al uit het programmaboekje. Bijna ieder koor heeft behoefte aan versterking in bepaalde stemgroepen en vooral mannen zijn hard nodig. ,,We kunnen mannen goed gebruiken”, verzucht een vrouw in het publiek tegen haar buurvrouw. ,,We hebben bij ons op het koor één man.” Dat maakt dat de vrouwen stevig in de meerderheid zijn. Er staan meerdere koren met alleen vrouwen op het podium.

De meeste koren brengen tijdens hun optreden van een klein half uur een selectie uit hun eigen repertoire. Dat maakt dat het muzikaal alle kanten op gaat. Van het ’Ave Verum’ van Mozart door het Oratorium Koor Excelsior via ’Heal the World’ van Michael Jackson naar een loflied op Zwanenburg van het vrouwenkoor Con Anima. Dat laatste lied is een eigen interpretatie van het ’Het Dorp’ van Wim Sonneveld. Publieksfavoriet is halverwege het programma die andere klassieker van Sonneveld ’Aan de Amsterdamse Grachten’ door het Meerzingkoor Badhoevedorp. Dat lied wordt enthousiast meegezongen door de bomvolle kerk.

De meeste koren winnen duidelijk aan zelfvertrouwen als ze in het Nederlands zingen. De leden staan rechter en hun stemmen klinken luider. Dat ontbreekt wel eens bij Latijnse gezangen of Engelse liedjes, dan is het soms moeilijk te verstaan in welke taal wordt gezongen.