Osiris Trio schuwt grote gebaar niet in Museum De Cruquius

Foto Marco Borggreve Osiris Trio

CRUQUIUS - Het Osiris Trio is een graag gehoorde gast in De Cruquius. De programmering is ook deze zaterdag interessant. Behalve het schitterende pianotrio nr. 2 in Es van Schubert, speelt het trio Fauré en een stuk van de minder bekende Spaanse componist Joaquín Turina Pérez (1882-1949).

Door Ynske Gunning - 29-1-2017, 14:40 (Update 29-1-2017, 15:00)

Turina verbleef van 1905 tot 1914 in Parijs, waar hij Debussy en Ravel leerde kennen. Circulo, cirkel, schreef hij in 1942 in Madrid. In dit pianotrio is zijn Spaanse achtergrond goed te horen, vooral in...