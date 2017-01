A4 bij Hoofddorp tijdelijk dicht door twee bommen uit Tweede Wereldoorlog

ANP

HOOFDDORP - Het verkeer op de A4 is zondag rond 09.00 uur bij Hoofddorp in beide richtingen even op slot gegaan. Dat was nodig voor het opruimen van twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog.

Na een klein half uurtje kon het verkeer er weer langs.

De projectielen lagen vlak bij elkaar op een akkerland bij Rijsenhout en werden ter plekke tot ontploffing gebracht.