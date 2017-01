Joost Koomen gaat fractie D66 Haarlemmermeer leiden

D66 Haarlemmermeer, met middenvoor de ’oude’ fractievoorzitter Denise Abbas. Rechts van haar de ’nieuwe’ fractieleider Joost Koomen en daar weer rechts van de nieuwe vice-fractievoorzitter Pablo Meegdes.

HOOFDDORP - D66 Haarlemmermeer wisselt van fractievoorzitter. Denise Abbas wordt van fractieleider gewoon raadslid en de vrijgekomen functie wordt vanaf deze zaterdag vervuld door vice-fractievoorzitter Joost Koomen.

Dat meldt de fractie in een op 28 januari verstuurd persbericht. ,,Op de helft naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen en op de dag van het 105e D66 congres in Nieuwegein, dat leek ons een mooi feestelijk 'momentum' om de taken binnen de fractie te herverdelen", meldt Denise Abbas daarin. Pablo Meegdes wordt vice-fractievoorzitter.

Zorgen hoeft niemand zich te maken. ,,Want’’, zo heet het wervend, ,,D66 Haarlemmermeer gaat met deze nieuwe taakverdeling met de bekende energie en daadkracht krachtig samenwerken voor een democratisch, duurzaam, sociaal, cultureel bruisend en economisch sterk Haarlemmermeer!’’