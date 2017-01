Lastige gasten Van der Valk-hotel uitgezet door politie

Foto: Politie Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Een groep lastige gasten van het Van der Valk-hotel aan de A4 in Hoofddorp is in de nacht van vrijdag op zaterdag door de politie het hotel uitgezet. Daar was de politie een paar uur zoet mee.

Door Internetredactie - 28-1-2017, 8:35 (Update 28-1-2017, 9:05)

De hotelgasten hadden zich verspreid over ongeveer 25 kamers. Die zijn allemaal leeggemaakt door enkele tientallen agenten. Vervolgens moest het hele hotel ter controle nagelopen worden.

Van de groep moest een persoon de rest van de nacht in de cel, aldus de politie op Facebook.