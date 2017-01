Wijkschouw in Overbos langs ’pijnpunten’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Tijdens de wijkschouw werd de verkeerssituatie bij de brug nabij kerkcentrum De Ark onder de loep genomen.

HOOFDDORP - „Die is zeker ingehuurd!” De grap is snel gemaakt wanneer op Mastbos een auto voorbij scheurt, juist op het moment dat voorzitter Johan Trompert van wijkraad Overbos stelt dat op het wegdek moet worden aangegeven dat dertig kilometer hier de maximumsnelheid is.

Door Wessel Mekking - 27-1-2017, 18:15 (Update 27-1-2017, 18:15)

Met onder anderen gebiedsmanager Jo-Else Seinstra, gebiedsbeheerder Michael Ardewijn en wijkagent Marco Burgman maakt een driekoppige afvaardiging van de wijkraad deze vrijdagmiddag een wandeling door Overbos. Tijdens de wijkschouw komen zaken aan de orde die volgens de bewoners...