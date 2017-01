Dorpsraadcafé Nieuw-Vennep over groei van luchthaven Schiphol

NIEUW-VENNEP - De dorpsraad van Nieuw-Vennep houdt een online enquête over de groei van Schiphol. Op woensdag 1 maart belegt de bewonersorganisatie met wijkraad Getsewoud een Dorpsraadcafé over de toekomst van de luchthaven.

Door Wessel Mekking - 27-1-2017, 17:51 (Update 27-1-2017, 17:51)

,,Gezien de ontwikkelingen in luchtvaartland en politiek staan we op een kruising: welke weg gaan we bewandelen?’’, aldus de dorpsraad in een toelichting bij de enquête. De bewonersorganisatie wil weten of de luchthaven van de Vennepers mag groeien en of zij last ondervinden van het vliegverkeer.

Ook de vraag of ’we strikt moeten vasthouden aan afspraken van niet meer dan een half miljoen vluchten per jaar tot 2020’, komt aan de orde. Daarnaast wil de dorpsraad weten wat de Vennepers vinden van de mogelijke aanleg van een Tweede Kaagbaan.

Tijdens een Dorpsraadcafé, op woensdag 1 maart om 20 uur in zalencentrum Het Trefpunt, komen de uitkomsten van de enquête uitgebreid aan bod. Ook worden dan de plannen voor de luchthaven besproken.

Gastspreker tijdens de bijeenkomst is Rob Loekenbach. Hij maakt deel uit van overlegorgaan Omgevingsraad Schiphol en heeft volgens de organisatie een ’enorme dossierkennis’ voor wat betreft de luchthaven.

De enquête over Schiphol is te vinden via

dorpsraadnieuwvennep.nl.