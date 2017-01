Tijmen Dekkers wint eerste prijs Cruquius2020

CRUQUIUS - De prijsvraag Cruquius2020 is gewonnen door Tijmen Dekkers, student civieltechniek aan de Hogeschool Avans Den Bosch.

Door Hugo Prinsen - 27-1-2017, 17:30 (Update 27-1-2017, 17:31)

Dit bleek gistermiddag in het Cruquiusmuseum. Dekkers’ plan betreft een innovatieve manier om bij zware regenval overtollig water op te vangen, om dat vervolgens bij droogte terug de rivier in te laten lopen. De jury zocht visionaire en innovatieve ideeën, waarbij de ’onmiddellijke haalbaarheid’ ondergeschikt was aan originaliteit. Het doel was om de nieuwe generatie te laten bedenken hoe Nederland de komende honderd jaar leefbaar en veilig kan blijven.

De tweede plek was voor Stein van Brunschot. Die had bedacht hoe Haarlemmermeer met behulp van zandmotoren in een periode van tientallen jaren tot boven de zeespiegel opgehoogd kan worden.

De derde plek en de publieksprijs gingen naar Jordi Romp, voor zijn plan om gemalen energieneutraal te laten draaien met behulp van aardwarmte en door warmteverschil gedreven motoren.

De prijsvraag was georganiseerd door stichting Vrienden van Cruquius. Burgemeester Weterings reikte de prijs uit.