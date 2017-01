Scooterrijder gewond na botsing op fietspad in Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp is een scooter vrijdagmiddag tegen een auto opgereden. De wagen stond op het fietspad. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 27-1-2017, 15:08 (Update 27-1-2017, 15:23)

Een medisch traumateam werd opgeroepen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is vervolgens gestabiliseerd en naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling.

De Nieuwemeerdijk was enige tijd afgesloten voor verkeer. Brandweermannen hebben na het ongeval het wegdek schoongemaakt.