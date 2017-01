Politiek Haarlemmermeer: Zorgen over lokale pers

HOOFDDORP - De gemeenteraad van Haarlemmermeer maakt zich ’erge zorgen’ over de lokale pers, zeker nu de redactie van deze krant met ontslagen wordt bedreigd.

Door Bart Boele - 26-1-2017, 19:12 (Update 26-1-2017, 19:12)

Gemeenteraad Haarlemmermeer koestert kritische blik van media op haar handelen

Een voorstel van D66-raadslid Pablo Meegdes om daar een vergadering aan te wijden gaat de raad echter te ver. Juist vanwege de onafhankelijkheid van de lokale pers. ,,Onafhankelijke journalistiek is goed als waakhond van de democratie’’, zegt PvdA-er Willem Klijn, ,,maar welke invloed heeft de gemeenteraad daar op?’’

Dat stellen ook Johan Rip (HAP), Maaike Ballieux (GroenLinks), Henk Kuipers (VVD), Anneke van der Veer, Paul Meijer (Forza) en Herman Koning (CDA). ,,We maken ons grote zorgen over de onafhankelijke pers, maar daarom kunnen we daar als gemeenteraad niet over vergaderen’’, vindt Ballieux.

Kuipers stelt dat die onafhankelijke pers juist niets met de overheid heeft te maken, hoe blij hij ook met de kritische blik van die pers is. ,,De beste actie die we nu kunnen ondernemen is dat ieder raadslid dat nog geen abonnement op Haarlems Dagblad heeft zich nu aanmeldt.’’

Meegdes liet zich niet uit het veld slaan . Hij wijst op andere gemeenten en overheden die een stimuleringsfonds voor media hebben. ,,We zeggen nu allemaal dat we het zorgelijk vinden zoals het de lokale media vergaat, maar we doen niks. Andere overheden doen dat wel.’’ Zijn voorstel om een vergadering aan de lokale pers te wijden, werd niettemin afgewezen.

De zorgen van de gemeenteraad zijn er niet minder om. Nieuwsblad Haarlemmermeer is opgeheven, de website Dichtbij is niet meer actueel en er dreigt een kwart van de redacteuren van Haarlems Dagblad te worden ontslagen. Burgemeester Theo Weterings heeft daarover, als voorzitter van de gemeenteraad, al zijn zorgen geuit in een ingezonden brief die in deze krant is geplaatst.

Bij de bekendmaking van de politicus van het jaar 2016 werd ook gewezen op het belang van een pluriforme onafhankelijke pers. In Haarlemmermeer wordt de gemeenteraad niet langer door vijf maar nog door drie media gevolgd.

Meegdes overweegt nog op een andere manier aandacht voor de lokale media te vragen.