Herman Koning raadslid van 2016

foto bart boele Raadslid van het jaar 2016 Herman Koning (CDA) met bokaal en bloemen.

HOOFDDORP - Herman Koning (CDA) is door de politieke pers van Haarlemmermeer uitgeroepen tot gemeenteraadslid van 2016.

Door Bart Boele - 26-1-2017, 18:09 (Update 26-1-2017, 18:09)

Koning heeft de bijbehorende Peter van Groenigen-bokaal ontvangen uit handen van journalist Jan van Grondelle. De CDA’er kreeg de meeste punten van de journalistenjury, niet in de laatste plaats vanwege zijn humor. ,,Zijn kracht is zijn homor, maar Koning vergeet daarbij de inhoud niet’’, aldus de jury.

Koning was tientallen jaren ambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer en had in die hoedanigheid vaak met het inmiddels overleden HAP-raadslid Van Groenigen te maken. De CDA’er bedankte alle andere raadsleden ,,want jullie hebben het mogelijk gemaakt dat ik de nummer één ben geworden.’’