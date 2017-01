Auto over de kop in Nieuw-Vennep, bestuurder gewond

Foto Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

NIEUW-VENNEP - Een automobilist is donderdagmiddag gewond geraakt toen hij met zijn auto over de kop sloeg op de Leimuiderweg (N207) in Nieuw-Vennep.

Door Internetredactie - 26-1-2017, 17:22 (Update 26-1-2017, 17:54)

Het slachtoffer reed in de richting van Hillegom toen hij net voorbij de Valutaweg van de weg raakte en over de wegafscheiding ging. De auto sloeg over de kop en kwam op de andere weghelft tot stilstand.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De politie heeft wel een getuigenoproep gedaan om er ’mogelijk een conflict’ aan het ongeluk vooraf ging.

De man is na de nodige medische zorg ter plaatste met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeluk was de Leimuiderweg tussen de Getsewoudweg en de Valutaweg richting de A4 afgesloten.

Het voertuig is door de bergingsdienst afgevoerd.