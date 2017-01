Zware boete voor restaurant Mamma Mia in Nieuw-Vennep definitief

DEN HAAG - De eigenaresse van Italiaans restaurant Mamma Mia aan de Venneperweg in Nieuw-Vennep moet toch een boete van 8.000 euro betalen. De Raad van State wees vandaag een hoger beroep van de eigenaresse af. Dit vonnis kan niet meer worden aangevochten.

Door Adrie van der Wel - 26-1-2017, 9:35 (Update 26-1-2017, 9:35)

Het ministerie van Sociale Zaken legde aanvankelijk zelfs een boete op van 12.000 euro na een controle bij het restaurant in 2014. De boete werd door de Haarlemse rechtbank verlaagd. Het ministerie had daar wel vrede mee, maar de eigenaresse niet.

Volgens het ministerie zagen inspecteurs van de Arbeidsinspectie van enige afstand iemand aan het werk in de keuken. Toen de inspecteurs binnen waren, was die persoon verdwenen. Vervolgens eisten de inspecteurs informatie van de eigenaresse over de identiteit van de persoon in de keuken. Ze wilden weten of die mogelijk illegaal aan het werk was.

De eigenaresse kreeg veertien dagen de tijd om de informatie te leveren. Maar ze verklaarde pas maanden later dat de persoon in de keuken haar eigen oom was die voor zichzelf eten klaarmaakte. Dat vond het ministerie niet geloofwaardig.

De Raad van State vindt het niet eens meer nodig om op die discussie in te gaan. Het veel te laat aanleveren van informatie is voor de Raad al voldoende om de eigenaresse te bestraffen. Daarom is de boete goedgekeurd.