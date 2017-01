Veel schade aan tuinhuisje door brand in Vijfhuizen

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

VIJFHUIZEN - Een brand heeft dinsdagavond veel schade aangericht aan een tuinhuisje in Vijfhuizen. Even voor 20.30 uur werd de brand in het tuinhuisje bij park de Zonnehoek aan de Vijfhuizerdijk ontdekt waarop direct de brandweer werd gealarmeerd.

Door Internetredactie - 24-1-2017, 21:08 (Update 24-1-2017, 22:51)

In afwachting van de brandweer werd er al gestart met blussen. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. Brandweermannen hebben een deel van het dak moeten slopen om het vuur goed te kunnen bestrijden.

Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest.

Het is niet de eerste keer dat er in dit tuinhuisje brand ontstaat. Op 22 oktober 2013 is er in hetzelfde tuinhuisje ook brand uitgebroken.