Kledingwinkeltje in Bornholm van start

HOOFDDORP - Ze wilde het al veel langer, maar nu is het Christien Bos gelukt: een tweedehandskledingwinkeltje in verpleeghuis Bornholm.

Door Bart Boele - 25-1-2017, 7:20 (Update 25-1-2017, 7:20)

Gewoon, omdat het leuk is, maar ook omdat er veel behoefte aan is en de opbrengst ten goede komt aan de bewoners van Bornholm. Woensdag 1 februari is de officiële opening door een bewoonster.

Bos werkt al 25 jaar bij Bornholm en sinds ze aan de lentemarkt van het verpleeghuis meedoet, ruikt ze handel. „We hebben er een keer gestaan met rommeltjes en...