Pas later dit jaar duidelijkheid over fiets op Van Stamplein

HOOFDDORP -

Door Bart Boele - 24-1-2017, 20:18 (Update 24-1-2017, 20:18)

Niet eerder dan in de loop van dit jaar komt er duidelijkheid over het parkeren van fietsen op het Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp-centrum.

Dat antwoordt verkeerswethouder Derk Reneman (VVD) op vragen van de Christenunie-SGP. Raadslid Arjo van Bezooijen las in deze krant dat er voorlopig geen fietscarrousels op het plein komen. Misschien zelfs zou de gemeente helemaal afzien van deze parkeeroplossing. Die kost niet alleen veel geld, maar ook veel ruimte op het plein. En tegen dat laatste kwamen markthandelaren...