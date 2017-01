Promotie voor Pleinvariant raadhuis Hoofddorp

HOOFDDORP - De Pleinvariant is echt de beste optie. Dat stellen B en W in een nota over het nieuwe raadhuis dat Haarlemmermeer nodig heeft.

Door Bart Boele - 24-1-2017, 20:16 (Update 24-1-2017, 20:16)

Zelf hebben ze al gekozen voor de Pleinvariant. Nu willen ze de gemeenteraad overtuigen dat het de beste keuze is. De Pleinvariant komt er op neer dat de huidige raadszaal wordt gerenoveerd en de rest van het raadhuis wordt gesloopt. De ambtenaren krijgen een nieuw gebouw ernaast, op de huidige parkeerplaats. Op de plek van het huidige...