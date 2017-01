Jubileum voor Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en Vriendschap

Foto: Ben Burger jr. Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en Vriendschap met rechts dirigent Roland Bosma.

HOOFDDORP - Optreden bij de dodenherdenking in Hoofddorp, het Haarlemmermeers volkslied zingen en bewoners van verpleeghuis Bornholm op kerstochtend verblijden met gezang. Het zijn in de loop der jaren tradities geworden van Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en Vriendschap (HMZV).

Door Wessel Mekking - 24-1-2017, 16:23 (Update 24-1-2017, 16:39)

Het koor werd zondag 85 jaar, maar dat is nog niet gevierd, vertellen voorzitter Peter Roodenburg en algemeen bestuurslid Wim Barske. Ze zijn, met dirigent Roland Bosma, voor de vaste maandagse repetitieavond in gebouw ’De Jeugd van Gisteren’ aangeschoven om te vertellen over hun...