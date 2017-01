Politie vindt hennepplantage in Hoofddorpse woning

HOOFDDORP - De politie heeft dinsdagochtend een hennepplantage aangetroffen aan het Bervoetsbos in Hoofddorp.

De politie stelde het onderzoek in naar aanleiding van meldingen die waren binnengekomen. In het pand bleek in drie ruimtes hennep gekweekt te worden. Hierbij ging het om twee slaapkamers en de zolderverdieping.

In totaal stonden er in twee ruimtes 430 planten. De derde ruimte was leeg, maar zichtbaar was dat hier hennep was verwerkt. Overigens was deze ruimte wel ingericht als kwekerij. Bij controle bleek er ook sprake te zijn van diefstal van stroom.

De politie nam de hennep en de bijbehorende apparatuur (lampen, transformatoren, filters e.d.) in beslag. De 24-jarige bewoner is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.