’Laat Hoofddorp-centrum niet zo verstenen’

Een deel van het groen langs Kalorama week al voor De Beukse Poort. Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Hoofddorp-centrum ook aan de kantorenrijke oostkant een mooie entree geven. Met die bedoeling liet de gemeente oude, deels leegstaande kantoren langs de Kruisweg kopen en slopen, zodat op die plek woningen met allure konden komen. Maar volgens enkele bewoners van het achterliggende Kalorama zit daar ook een schaduwkant aan.

De eerste 28 woningen zijn inmiddels gebouwd en de plannen voor nog eens dertig woningen met tuintjes en 53 appartementen gepresenteerd. Het geheel is enkele bewoners van Kalorama, het wijkje aan de andere kant van de bouwplaats, erg tegengevallen. Waar de Kruisweg de allure krijgt van een stadse laan, zien ze hun kant van het centrum steeds meer verstenen.

Van de groene bomenrij die de kantoren zo mooi omzoomde, dreigt niets over te blijven: voor de bouw van de 28 woningen van De Beukse Poort verdween het eerste deel.

In de plannen voor Het Gemaalhuis, die in april de procedure in gaan, is evenmin ruimte voor dergelijk groen. Per ingezonden brief verzetten enkele bewoners van het 'oude' Kalorama zich tegen de ’toenemende verstening’.

Tussen Kalorama en de oude kantoorlocatie zat een flinke groene buffer.

Hun betoog, dat hieronder geplaatst is, is een reactie op een artikel over de nieuwbouwplannen dat 24 december vorig jaar in de krant en op de site stond.

,,De vrees voor verstening was één van de belangrijkste redenen om als bewoners deel te nemen aan de voorbereidingen van ’De Beukse Poort’. We wilden voorkomen dat al het groen opgeofferd zou worden aan bebouwing en bestrating. Het bouwen van huizen en groenbeleid moesten juist hand in hand zouden gaan, zodat we ook weer groen zouden terugkrijgen.

We weten allemaal hoe belangrijk bomen en struiken zijn in onze directe omgeving. Bomen zijn de zuurstofmotoren van ons leven, ze hebben onder andere een belangrijke rol om fijnstof te filteren. Met het toenemend vliegverkeer is dit juist zo belangrijk.

Daarnaast roept de overheid ons op, om niet meer dan eenderde van onze tuinen te bestraten. Dit vanwege de klimaatverandering. Het regenwater kunnen we anders niet meer verwerken. Ondanks onze inbreng hebben de gemeente, ontwikkelaar en gebiedsmanager helaas het tegenovergestelde gerealiseerd!

De groenstrook die we eerst hadden, is helemaal weg. Huizen en bestrating zijn ervoor in de plaats gekomen. Zoveel mogelijk bouwen op een te kleine ruimte, zodat er geen ruimte meer is voor groen. Dat is de keuze die gemaakt is.

Zo kan het er uit gaan zien tussen Kruisweg en Kalorama. Links het al gebouwde buurtje Beukse Poort. Rechts, rond een groen hof, plan Het Gemaalhuis. Terwijl langs de Kruisweg bomen zijn ingetekend, ontbreken die bij Kalorama.

Ook de politiek geeft niet thuis. Van partijen als GroenLinks en de HAP hadden we toch wel wat medewerking verwacht. Maar die namen niet de moeite om te reageren.

Het enige positieve wat we kunnen bedenken is dat deze wijk het goede voorbeeld moet zijn hoe het absoluut niet moet!

We mochten meedenken, participeren om vervolgens te constateren dat we al die keren er voor Jan Lul bij zaten. Niets van onze voorstellen is mee genomen in de realisering van de plannen. Dat is de participatie die de gemeente erop nahoudt!

Zonder enige informatie hoorden we dat de voorbereiding van het tweede deel al van start is gegaan. Dat er al een winnaar uit vijf inzendingen is gekozen. Ook hier zal veel groen aan opgeofferd worden en weinig voor terugkomen. Mensen die niet van groen houden, zullen hier natuurlijk met veel plezier gaan wonen. Ons woonplezier is behoorlijk minder geworden.’’

Volgens ontwikkelaar Timpaan zal het flinkere groen van ’Het Gemaalhuis’, het nieuwbouwplan tussen Kalorama en Kruisweg, vooral te vinden zijn tussen de doorgaande Kruisweg en de weg die langs de woningen daar is gedacht. Daar wordt een nieuwe rij lindes met haag geplant.

Dat zou ook het verdwijnen van acht monumentale bomen op het bouwterrein moeten compenseren waarvoor inmiddels de kapvergunning is verleend. Ook rond een centraal hof is aan groen gedacht.

Dat zullen vooral struiken en minder grote bomen worden. In maart of april, voordat het plan in procedure gaat, houden gemeente en ontwikkelaar een info-avond. Timpaan hoopt bewoners er daar van te kunnen overtuigen dat het wel degelijk een mooi plan is voor de entree van Hoofddorp.

De bomen tussen het ’oude’ Kalorama en de nieuwe wijk mogen dan verdwijnen, de bewoners krijgen daar wel een speelplek en een doorloop richting centrum en station voor terug. Is het idee.

,,Inderdaad zal het minder rustig in de straat zijn. Maar ja, daar ontkom je niet aan als je een terrein met leegstaande kantoorpanden gaat ontwikkelen’’, aldus een woordvoerder van Timpaan.

Vanwege de ondergrondse infrastructuur met kabels en leidingen en de benodigde ruimte voor parkeerplaatsen en verlichting, is het volgens een gemeentewoordvoerder niet mogelijk om veel bomen in Kalorama te planten. ,,Wel komen, waar mogelijk, berken. Ook zijn we in overleg met bewoners of verder in Kalorama extra groen mogelijk is. De nieuwe bewoners van de Beukse Poort hebben aangegeven juist geen bomen in hun parkeerhof te willen.’’