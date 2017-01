Nul euro voor inloophuis Esperanza

BADHOEVEDORP - GroenLinks-raadslid Maaike Ballieux kan er niet bij. Esperanza, inloophuis voor kankerpatiënten in Badhoevedorp, krijgt nul euro subsidie van de gemeente Haarlemmermeer.

Adamas, net zo’n inloophuis in Nieuw-Vennep, krijgt 25.000 euro per jaar. Pogingen van Ballieux om daar meer evenwicht in te brengen, zijn vooralsnog gestrand. Volgens VVD-wethouder Derk Reneman heeft Adamas ’de factor tien meer bezoekers’ dan het twee jaar geleden geopende Esperanza. Dat rechtvaardigt volgens hem dat alle subsidie naar Nieuw-Vennep gaat.

Het argument van Ballieux dat de afstand tussen...