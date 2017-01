Lastige Noor opgepakt op Schiphol

SCHIPHOL - Een 30-jarige man uit Noorwegen is maandag op Schiphol opgepakt. Hij zou zich op een vlucht van Sint Maarten naar Amsterdam agressief hebben gedragen. Aan boord werd hij al door de gezagvoerder aangehouden.

Bij aankomst op Schiphol is de Noor door de Marechaussee overgenomen en voor verder onderzoek overgebracht naar het bureau. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Volgens de Marechaussee was de man vermoedelijk onder invloed van alcohol.

De man heeft een dagvaarding gekregen en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.