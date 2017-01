Erespeld voor lid van Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en Vriendschap

HOOFDDORP - Hoofddorper Fred Seinstra werd maandagavond tijdens de repetitie van ’zijn’ Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en Vriendschap verrast met een erespeld en oorkonde van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV).

Door Wessel Mekking - 23-1-2017, 21:59 (Update 23-1-2017, 21:59)

Hij is al een kwart eeuw lid van het koor en doet veel vrijwilligerswerk. Zo was hij jaren bestuurslid en verzorgt hij de programmaboekjes voor de jaarlijkse concerten. Daarnaast zorgt Seinstra dat ieder jarig koorlid een felicitatiekaart ontvangt en is hij redacteur van het kwartaalblad ’Zangtoontjes’. Vanwege zijn vele verdiensten voor Zang en Vriendschap is hij benoemd tot lid van verdienste.

Zijn vrouw Ditje is bij veel van Freds werkzaamheden een grote steun. Ook zij kreeg maandagavond bloemen én volop lof toegezwaaid.

De Hoofddorper is nog lid van een ander koor, namelijk het Nederlands Concert Mannenkoor uit Harderwijk. Daar verricht hij ook allerlei vrijwilligerswerk.