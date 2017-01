Kwartfinales Nationale Voorleeswedstrijd in zicht

HAARLEMMERMEER - Een prettig tempo, passend stemgebruik en goede verstaanbaarheid. Dat waren de kwaliteiten die de jury in het bijzonder roemde in Kiki Koopman (Basisschool ’t Joppe) en Noa Mul (Montessorischool Floriande), voorleeskampioenen van Haarlemmermeer.

Door Hugo Prinsen - 23-1-2017, 16:35 (Update 23-1-2017, 16:35)

Zij wonnen afgelopen zaterdag bij de lokale voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in de bibliotheek Haarlemmermeer. Als winnaars van de voorronde doen zij mee aan de kwartfinale in de bibliotheek Haarlem Centrum op 15 maart.

Ruim driehonderd scholen in Noord-Holland hebben hun schoolkampioenen aangemeld. De deelnemers, afkomstig uit groep 7 en 8, lazen een fragment voor uit hun favoriete kinderboek. De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de bibliotheken.