Een goed gesprek in de buitenlucht

HOOFDDORP - ,,Zullen we een stukje lopen?'' De vraag van William Slotboom is een inkoppertje voor het interview. Net als Marriët van Gelder en Ester Saelman is hij outdoor lifecoach.

Door Bart Boele - 23-1-2017, 20:32 (Update 23-1-2017, 20:32)

Vrijdag 27 januari geven ze een proeverij in het Haarlemmermeerse Bos, om te laten zien wat dat is. Vandaag vertellen ze over hoe dat in z'n werk gaat, wandelen met een outdoor lifecoach.

,,Wij werken graag in de natuur'', zeggen Saelman en Slotboom. ,,We hebben onze technieken als coach en de natuur is...