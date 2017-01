Verkeer regelen in Hoofddorp op windenergie

HOOFDDORP - De kleine windturbine bij de verkeerslichten bij de kruising Bennebroekerweg-Rijnlanderweg in Hoofddorp combineert vergroening met besparing. Deze windmolen is nu bijna een maand in werking.

Door Hugo Prinsen - 24-1-2017, 6:36 (Update 24-1-2017, 6:36)

Fred Bosker leidt dit project voor de gemeente en vertelt over hoe het tot stand kwam en hoe het verder zou moeten. Hij kwam het concept tegen de beurs ’Dag Openbare Ruimte’.

Daar had leverancier Wind Energy Holland een stand, en bij een gesprek ontstond al snel enthousiasme om dit idee in Haarlemmermeer te gebruiken. Bosker:...