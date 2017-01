Mavo Kaj Munk Hoofddorp 'excellent'

Rector Alle van Steenis van het kaj Munk College.

HOOFDDORP - De mavo-afdeling van het Kaj Munk College in Hoofddorp is door de inspectie van het ministerie van onderwijs betiteld als ’excellente school’.

Door Hein Flach - 23-1-2017, 10:57 (Update 23-1-2017, 10:57)

Dat is maandagochtend officieel bekend gemaakt. De mavo van het Kaj Munk is de enige mavo in de regio die een dergelijk predicaat mag dragen. Rector Alle van Steenis toonde zich bijzonder trots. ,,Applaus voor jullie’’, riep hij in de volle aula met mavoleerlingen toen de ’prijs’ bekend werd gemaakt.

Het predicaat excellent wordt gegeven aan scholen met bijzondere...