IJspret op landijsbaan in Rijsenhout

United Photos/Remco van der Kruis Ook zonder schaatsen kun je pret hebben op het ijs.

RIJSENHOUT - Het geduld van de inwoners van Rijsenhout en omgeving is de afgelopen jaren flink op de proef gesteld.

Door Marjolein Vosregioredactie@haarlemsdagblad.nl - 22-1-2017, 17:46 (Update 22-1-2017, 17:46)

In de winter van 2013 is de landijsbaan voor het laatst open geweest bij IJsclub De Blauwe Beugel, maar zondag konden de schaatsen weer uit het vet worden gehaald.

Sommige kinderen waren slechts in een schaatspak gehuld, anderen waren juist dik ingepakt, inclusief muts en sjaal. Even na de opening om 13.00 uur is het al een drukte van belang op het ijs....