Uren rolschaatsen tijdens Theaterweekend in gladde foyer Philharmonie

United Photos/Rob van Wieringen Ineens hoort het publiek van de Plankenkoortsrondleiding bij de voorstelling.

HAARLEM - Publiek dat dit weekend een bezoek bracht aan de Philharmonie kon het theater op een andere manier beleven met een rondleiding achter de schermen, een rollerdisco in de foyer en een popquiz in de Van Warmerdamzaal.

Door Annemieke Windt stadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 22-1-2017, 17:27 (Update 22-1-2017, 18:21)

Directeur Jaap Lampe heeft voor de gelegenheid een doktersjas aan. ’Cultuurdokter’ staat er achterop. ,,We doen dit jaar voor het eerst mee aan het Bankgiroloterij Theaterweekend. Het is een manier om mensen die normaal niet naar het theater gaan over de drempel te krijgen....