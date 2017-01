Traumateam komt in actie voor op straat gevallen man Zwanenburg

ZWANENBURG - Een medisch traumateam en meerdere ambulances zijn zaterdagochtend uitgerukt voor een man die op straat gevallen was. Het ongeluk gebeurde bij het tankstation aan de Dennenlaan in Zwanenburg.

Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel en de trauma-arts gestabiliseerd, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis overgebracht is. Het is niet duidelijk hoe ernstig de man er aan toe is.