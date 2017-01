Drie gewonden bij ongeluk in Lijnden

LIJNDEN - Bij een kop-staartbotsing op de Schipholweg in Lijnden zijn vrijdag aan het einde van de middag drie mensen gewond geraakt. Om even voor 17.30 uur kwamen twee voertuigen voor de verkeerslichten met elkaar in botsing.

In de voorste auto zaten drie personen, waaronder een baby. Ambulancebroeders hebben deze drie inzittenden nagekeken en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de achterste auto kwam er met de schrik vanaf.

Het overige verkeer ondervond enige hinder van het ongeval. Een sleepwagen heeft de voorste auto weggesleept, de achterste kon nog wel verder rijden.

Foto’s: Rowin van Diest