Nieuw-Vennep in de ban van prikslee

Noah (3) doet zijn eerste stappen op het ijs. Bekijk Fotoserie

NIEUW-VENNEP - Het oogt ietwat komisch, twee heren die op de natuurijsbaan in Nieuw-Vennep een wedstrijdje houden op de prikslee. Heet dat ijspret - dat oude mannen veranderen in kinderen?

Door Hein Flach - 21-1-2017, 9:30 (Update 21-1-2017, 9:36)

Nee, dit is een serieuze aangelegenheid, benadrukt voorzitter John van der Meij van de IJsclub Nieuw-Vennep. Hij is apetrots dat zijn baan als eerste in de regio vrijdagochtend open is gegaan ,,Maar: we hebben ook een echte primeur. We gaan zaterdag of zondag hier op de ijsbaan een priksleewedstrijd organiseren. We hebben...