Vooral vragen over busbrug bij Lisserbroek

LISSERBROEK - Of er een busbrug over de Ringvaart komt in Lisserbroek en wanneer die er komt: niemand die het weet. Dat blijkt weer eens uit het antwoord van B en W van Haarlemmermeer op vragen van de CDA’ers Erik van der Peet en Mariëtte Sedee.

Door Bart Boele - 22-1-2017, 13:13 (Update 22-1-2017, 13:13)

Brug over Ringvaart hangt af van tracé Duinpolderweg

,,Het is nog niet mogelijk beslismomenten aan te geven’’, zeggen B en W. ,,Want een gedetailleerde planning voor het vervolgproces zijn de provincies Noord- en Zuid-Holland samen aan het opstellen.’’

Komst busbrug over Ringvaart Lisserbroek nog jaren onzeker

Zonder Duinpolderweg geen busbaan Schiphol-Noordwijk en dus ook geen busbrug over de Ringvaart in Lisserbroek. Dat is het standpunt van B en W van Haarlemmermeer.

De provincies denken in de eerste helft van 2018 meer te kunnen zeggen. Tot die tijd is er dus geen zekerheid over het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en ook niet of er een busbrug over de Ringvaart bij Lisserbroek komt.

De enige zekerheid die er is, geeft de provincie Noord-Holland. Die heeft gesteld dat er pas een route voor de busbaan Noordwijk-Schiphol wordt vastgesteld als duidelijk is waar de Duinpolderweg tussen dezelfde plaatsen komt te liggen. De discussie over die weg gaat nog jaren duren. Er worden zeven routes onderzocht.

Lisserbroeker: 'Ik zit gevangen in mijn eigen huis'

,,Je zit gevangen in je eigen huis.’’ Duidelijker kan Lisserbroeker Robbert Wols zijn situatie aan de Hillegommerdijk niet uitleggen.

Om het extra ingewikkeld te maken, wil Haarlemmermeer het stuk HOV-route in de polder koppelen aan de bouw van woningen in het zuiden en westen van Haarlemmermeer. Logisch, want goed openbaar vervoer is een vereiste voor de bouw van nieuwe woonwijken.

Die wijken moeten komen tussen Nieuw-Vennep en Beinsdorp, ten noorden van Lisserbroek, bij Zwaanshoek en in Cruquius. Meer dan vlekken op de plattegrond van Haarlemmermeer zijn ze nog niet.

Van der Peet en Sedee zijn dus weinig opgeschoten met het stellen van vragen aan B en W. De bewoners van Lisserbroek ook niet. De dorpsraad daar ergert zich al jaren aan de vage plannen van de twee provincies. De Lisserbroekers die wonen op de plek waar misschien een busbrug komt, maar misschien ook niet, betalen de rekening. Hun huis is onverkoopbaar.