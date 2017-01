Pal voor behoud raadszaal Haarlemmermeer

HOOFDDORP - De ’Pleinvariant’ is echt de beste optie. Dat stelt het college van B en W in een nota over het nieuwe raadhuis van Haarlemmermeer. Zelf hebben burgemeester en wethouders al gekozen voor de Pleinvariant. Nu willen ze de gemeenteraad overtuigen dat het de beste keuze is.

Door Bart Boele - 20-1-2017, 15:42 (Update 20-1-2017, 15:43)

Met dat doel is een nota van vijftien pagina’s naar de raadsleden gestuurd. Die gaat vanaf pagina zes over de Pleinvariant. Eerder zijn de andere opties afgevallen als te duur en ongewenst. Reden voor...