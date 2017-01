Heel Haarlemmermeer heeft weer stroom

HAARLEMMERMEER - Ongeveer 2700 adressen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Lisserbroek en Buitenkaag zaten vrijdag vanaf ongeveer 10.40 uur enige tijd zonder stroom.

Door Wessel Mekking - 20-1-2017, 15:26 (Update 20-1-2017, 15:47)

De eerste getroffen huishoudens hadden na een paar minuten alweer elektra. In de loop van de ochtend en middag kregen steeds meer adressen weer stroom. Om exact 14.24 uur hadden de laatste gedupeerden weer de beschikking over elektriciteit, aldus netbeheerder Liander.

In de Hoofddorpse wijk Toolenburg zaten vrijdagochtend veel huishoudens zonder stroom.

Bewoners van onder meer Trompenburg, Betje Wolffstraat, Aagje Dekenstraat en Maria Tesselschadelaan meldden geen elektra te hebben. In Nieuw-Vennep zaten onder meer Helsinkilaan, Seoellaan en Athenelaan enige tijd zonder stroom.

Volgens een woordvoerder van Liander zorgde een defecte kabel in het 10.000 volt-net voor de storing. Het elektriciteitsbedrijf heeft kunnen lokaliseren waar die kapot ging, maar onderzoekt nog wat de oorzaak precies was. ,,Onze eerste prioriteit was iedereen weer van stroom voorzien.’’