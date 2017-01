’Zuid-West’ krijgt weer apotheek

HAARLEM - Gezondheidscentrum Zuid-West in Haarlem krijgt weer een nieuwe apotheek. Vorige maand sloot de apotheek aan de Faradaystraat die daar 23 jaar was gevestigd, ’t Gildehuys, voor de klanten onverwacht de deuren omdat de huurprijs te hoog was.

19-1-2017

De nieuwe apotheek, behorend bij de apothekersketen Sofa, gaat komende maandag open, vertelt een opgetogen Emiel Hagens. Hij zit met zijn fysiotherapiepraktijk in het gezondheidscentrum en is tevens beherend directeur van het centrum waar tal van (para)medische praktijken zijn gevestigd.

