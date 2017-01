’Nou zou de ijsbaan open moeten zijn’

NIEUW-VENNEP - Frans Janssen is al twintig jaar vrijwilliger bij de IJsclub Nieuw-Vennep. Hij kan niet wachten tot de natuurbaan open gaat.

Door Hein Flach - 20-1-2017, 9:00 (Update 20-1-2017, 9:00)

Op deze prachtig berijpte ochtend staat Janssen met zijn hond Gin (,,Een drankhond, hij komt uit een nest van acht die allemaal de naam van een drank hebben gekregen’’) bij het hek. Met een sigaar in de mondhoek staart hij over de bevroren vijver. ,,Zit er nog water onder het ijs? Dat moet niet, want als je met zo’n sproeier...