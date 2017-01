Drie biedingen op oud cafeetje Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Er zijn drie biedingen gedaan op een voormalig cafeetje op de hoek Bennebroekerweg-Hoofdweg-west. Twee biedingen gebeurden onderhands, een derde vond deze donderdagochtend plaats tijdens een onlineveiling.

Door Paul van der Kooij - 19-1-2017, 17:11 (Update 19-1-2017, 17:11)

Wat dat betekent voor de toekomst van de panden, moet de komende tijd blijken. Zo wacht de gemeente, die eigenaar is, nog op informatie van de notaris over de onderhandse biedingen. Anders dan bij de onlineveiling, konden daarbij ontbindende voorwaarden worden gesteld.

Het café is omstreeks 1860 gebouwd in de net drooggevallen polder. In de beginjaren, toen de raadsvergaderingen nog werden gehouden in de nabij gelegen secretarie, eindigde menige zitting met drinkgelagen.

Rond de vorige eeuwwisseling kreeg het café er een opslagschuur met bottelarij bij. Tot 1954 bleven café en brouwerij in bedrijf. Daarna raakte het zaakje in verval. In 1996 kocht de gemeente de panden aan. Karakteristieke inboedel als een bar was er toen al niet in te vinden. Vervolgens plaatste ze het op de eigen monumentenlijst. In 2004 werd de buitenkant grondig gerenoveerd om ’de unieke uitstraling van het gebouw waarborgen’.

Omdat ze wil dat oude horecatijden hier herleven, zorgde de gemeente er in 2009 voor dat de panden een horecabestemming kregen. Die maakt het mogelijk om er een bar of restaurant in te vestigen. Een ijssalon, lunchroom, snackbar, koffie-/theehuis zijn eveneens mogelijk. Maar als een eventuele nieuwe eigenaar er andere plannen mee heeft, kunnen panden en het driehonderd vierkante grote terrein de bestemming wonen en tuin krijgen.