Werkloosheid in Haarlemmermeer blijft dalen

HAARLEMMERMEER - De werkloosheid in Haarlemmermeer blijft dalen. In december van het afgelopen jaar waren er 3.128 mensen met een ww-uitkering in de polder.

Door Richard Walraven - 19-1-2017, 13:05 (Update 19-1-2017, 13:05)

Het aantal werkelozen daalde in een maand tijd met 1,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

3,9 procent van de Haarlemmermeerse beroepsbevolking moet momenteel een beroep doen op een uitkering. Dat is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde van 4,6. In de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam - waar Haarlemmermeer onderdeel van uitmaakt - is dat percentage 4,2.

Volgens het...