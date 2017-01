Brandweermannen uit Haarlemmermeer halen Buenos Aires [video]

Foto Coen Schlüter De ’brandweerwagen’ van het Firemen Dakar Team ploegt door het stoffige landschap van Paraguay. Dat de wagen de finish haalde, werd door velen als een klein wonder beschouwd. Bekijk Fotoserie

HAARLEMMERMEER - Het is ze gelukt. Noordwijkerhouter Richard de Groot, Lisserbroeker Jan Hulsebosch en Zwaanshoeker Gerard Beelen - tezamen het Firemen Dakar Team - hebben de Dakar Rally uitgereden. En in de eindrangschikking slaan ze nog allerminst een modderfiguur ook: 34ste van de 49 gestarte vrachtwagens. Woensdag keerden de mannen terug in Nederland.

Door Paul de Vlieger - 18-1-2017, 14:38 (Update 18-1-2017, 15:30)

,,Super-, super-, supertrots’’, zo omschrijft De Groot zijn gevoel vanuit finishplaats Buenos Aires in Argentinië. ,,De rally is eigenlijk goeddeels gelopen zoals ik voor ogen had. We hebben behouden...