Autokrakers schrikken van gillende vrouw in Hoofddorp

HOOFDDORP - Op de Waddenweg in Hoofddorp is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto opengebroken. De twee daders zijn gevlucht.

Door Jan Balk - 18-1-2017, 11:46 (Update 18-1-2017, 11:50)

Bewoners werden rond 02:45 uur wakker van het gerommel aan de auto. Een bewoonster deed het slaapkamerraam open en begon hard te gillen. Hierop sloeg het tweetal op de vlucht.

Door de inbraak is er schade ontstaan aan de auto. De eigenaar doet aangifte. Ondanks een zoekactie in de omgeving zijn de autokrakers niet meer aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.