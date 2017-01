Autodief gepakt na achtervolging in Hoofddorp

Foto: ANP

HOOFDDORP - In de wijk Toolenburg in Hoofddorp heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een man aangehouden. De verdachte had vermoedelijk aan auto gestolen.

Door Jan Balk - 18-1-2017, 7:30 (Update 18-1-2017, 7:33)

De politie ontdekte de gestolen auto en reed met meerdere eenheden achter het voertuig aan. De automobilist weigerde te stoppen.

Na verloop van tijd reed de bestuurder van de gestolen auto een doodlopende straat in. Hij zette zijn voertuig stil en stapte direct uit.

De verdachte rende vervolgens weg. Uiteindelijk kon de man vrij snel aangehouden worden in een steeg verderop in de wijk.

De verdachte zit vast. De auto zal teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar.