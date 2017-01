Alle ruimte voor burgers die openbaar groen beheren

HOOFDDORP -

Door Bart Boele - 17-1-2017, 17:39 (Update 17-1-2017, 17:39)

Burgers die samen een stuk openbaar groen willen onderhouden, krijgen daarvoor meer ruimte van de gemeente Haarlemmermeer.

De gemeenteraad ziet er mogelijkheden in, maar wil tegelijkertijd voorkomen dat het groen verwaarloost als zo’n groep inwoners uit elkaar valt of de beheertaak niet meer aan kan. Volgens HAP-wethouder Marjolein Steffens (openbare ruimte) is daarbij geen probleem te verwachten.

De gebiedsbeheerder van de gemeente is immers actief ter plekke en weet dus waar groepjes burgers groen onderhouden. Hun werk moet minimaal aan de eisen...