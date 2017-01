Ringdijk deels dicht voor vrachtwagens

HOOFDDORP - De Ringdijk wordt mogelijk op meerdere locaties afgesloten voor autoverkeer. De gemeente Haarlemmermeer onderzoekt de mogelijkheden.

Door Bart Boele - 17-1-2017, 20:38 (Update 17-1-2017, 20:38)

Om welke locaties het precies gaat, is niet bekend gemaakt. In een brief aan een bezorgde bewoner van de Vijfhuizerdijk meldt de gemeente de mogelijkheid van afsluiting van de Ringdijk. De bewoner uitte zijn zorgen over de Vijfhuizerdijk, maar of daar een afsluiting komt zegt de gemeente er niet bij.

Een afsluiting is een drastische maatregel omdat die ook voor personenauto’s geldt. Om te voorkomen...