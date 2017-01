Keiharde strijd voor komst sporthal en dorpshuis Zwanenburg

Het groengebied naast de Lidl in Zwanenburg waar dorpshuis en sporthal moeten komen. Bekijk Fotoserie

ZWANENBURG - Een grote groep verontruste Zwanenburgers is alle oponthoud omtrent de bouw van een sporthal en dorpshuis zat. Er is een actiegroep in het leven geroepen, die al deze week langs de deuren gaat om handtekeningen te verzamelen.

Door Hein Flach - 17-1-2017, 17:00 (Update 17-1-2017, 17:00)

„Het heeft lang genoeg geduurd. De bouw van het dorpshuis en de sporthal moet nú beginnen”, zegt initiatiefnemer Frank Gerritse strijdbaar.

Gerritse wil de actiegroep juridisch handen en voeten geven door het oprichten van de stichting ’Belang Leefbaarheid Zwanenburg-Halfweg’. Hij is inmiddels een facebookpagina...